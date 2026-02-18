Abderrahim Mansouri ucciso da un poliziotto a Rogoredo non aveva la pistola | la ricostruzione degli avvocati

Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo durante un controllo di polizia, perché il suo avvocato dice che non aveva una pistola in tasca. La famiglia del giovane sostiene che Mansouri stava solo camminando e non rappresentava una minaccia al momento dello sparo. Un testimone ha riferito di aver visto Mansouri alzare le mani prima di essere colpito, ma gli agenti affermano di aver agito in modo diverso. La vicenda ha suscitato molte discussioni sulla gestione delle forze dell'ordine in situazioni di tensione.

Milano, 18 febbraio 2026 – Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso lo scorso 26 gennaio durante un controllo anti spaccio nel boschetto di Rogoredo, a Milano, da un poliziotto di 42 anni indagato per omicidio volontario, “non aveva una pistola”. "Non solo non l'ha puntata contro, non ce l'aveva". È quanto ribadiscono gli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli, legali dei famigliari del 28enne morto durante un controllo anti spaccio nel boschetto di Rogoredo. Altri quattro agenti indagati. È notizia di ieri che altri quattro agenti hanno ricevuto inviti a comparire per favoreggiamento e omissione di soccorso per interrogatori fissati per domani nell'inchiesta del procuratore Marcello Viola e del pm Giovanni Tarzia, condotta dalla Squadra mobile della Polizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

