Abbandono minori archiviato caso Totti

Il Tribunale di Roma ha deciso di archiviare il caso che vedeva coinvolto Francesco Totti, accusato di aver abbandonato dei minori. L’indagine era partita sulla base di alcune segnalazioni, ma gli inquirenti non hanno trovato prove sufficienti per procedere. La vicenda aveva attirato molta attenzione, soprattutto tra i tifosi e i media. La decisione arriva dopo mesi di verifiche e perizie. Il procedimento si conclude così senza ulteriori sviluppi. Totti resta fuori da ogni accusa ufficiale.

17.15 L'indagine che vedeva l'ex calciatore Francesco Totti, accusato di abbandono di minori,è stata archiviata dal Tribunale di Roma. Il Gip ha accolto la richiesta fatta dalla Procura. La vicenda era nata dopo una denuncia presentata dall'ex moglie, Ilary Blasi, in cui sosteneva che Totti avrebbe lasciato la figlia sola in casa per alcune ore in una sera del maggio 2023. Nell'inchiesta erano state indagate anche l'attuale compagna di Totti,Noemi Bocchi, e la "tata", che vive nello stesso palazzo in cui vive Totti.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

