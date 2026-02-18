A rischio 41 addetti dei punti ristoro Autogrill di Baronissi | appello alla Regione dai sindacati

I sindacati di Salerno hanno annunciato che 41 lavoratori dei punti ristoro Autogrill di Baronissi rischiano il licenziamento. La causa è la possibile chiusura delle due strutture, che potrebbe portare alla perdita del lavoro per molti dipendenti. Dopo un incontro con la Prefettura, i rappresentanti sindacali hanno rivolto un appello alla Regione affinché intervenga per tutelare l’occupazione. La preoccupazione cresce tra i dipendenti, che temono un futuro incerto e senza alternative immediate. La questione resta aperta e richiede risposte concrete.

Tempo di lettura: 3 minuti Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil della provincia di Salerno, dopo l'incontro tenuto presso la Prefettura di Salerno esprimono forte preoccupazione per il futuro occupazionale dei 41 lavoratori impiegati presso i punti di ristoro Autogrill di Baronissi Est e Ovest. La situazione di incertezza nasce dalla mancata definizione di un accordo economico, alla scadenza del contratto di fitto tra Autogrill e i proprietari dei locali su cui insistono le aree di servizio. La società Autogrill ha richiesto ai proprietari dei locali una riduzione delle royalty, richiesta che ha innescato a sua volta la domanda da parte dei proprietari dei locali di un abbassamento delle royalty dovute alla società Anas.