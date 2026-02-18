A Novara arrivano altri muri liberi per la street art

A Novara, sono stati installati nuovi muri liberi per la street art, una decisione presa per offrire spazi agli artisti locali. La causa è il desiderio di valorizzare l’arte urbana e coinvolgere i giovani nella città. I nuovi spazi si trovano in zone strategiche, facilmente accessibili e visibili. Gli artisti potranno dipingere senza limiti, contribuendo a rendere il centro più colorato e vivace. Questa iniziativa segue il successo di progetti precedenti, che hanno già trasformato alcune aree di Novara. Ora i murales si moltiplicano in tutta la città.

Nuovi "muri liberi" a Novara su cui artisti possono liberamente disegnare ed espirmersi. Come era già successo negli scorsi mesi, si aggiungono altri muri in zone dove sarà possibile realizzare murales ed altre opere. "Sottopassi e muri – spiega l'assessore alla cultura Luca Piantanida - diventano dei luoghi di libera espressione artistica dove possono essere create delle opere di street art che al contempo rendono più decorosi e vivaci gli spazi individuati. Ecco perché a quelli già utilizzati se ne aggiungono altri, approvati dalla giunta, per migliorare ulteriormente il decoro della città e di alcuni spazi particolarmente trascurati.