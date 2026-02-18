A MuriStorti è l’ora di Catch the Moment

Manca sempre meno al nuovo viaggio nell’arte con Alberto Franceschi, organizzato da Francesca Bufalini. Un viaggio interiore, la condivisione della concentrazione e della solitudine come elementi essenziali per rendere uno scatto davvero straordinario. Sono questi i temi al centro dell’incontro in programma domani, alle 18 a Pisa, a Muristorti Lounge Bistrot (Lungarno Pacinotti 1), dal titolo " Catch the moment-Carefully Composed ". "Ospite speciale Alberto Franceschi, fotografo e artista, nel racconto della sua vita e del suo percorso creativo: dalla musica alla fotografia, dall’espressione sonora alla ricerca silenziosa dell’immagine perfetta" spiega la Presidente di Confcommercio Pisa Centro e ConfSport, nonché imprenditrice e titolare di Twenty Fitness Club, Francesca Bufalini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Catch The Moment - Carefully Composed": nuovo viaggio nell'arte con Alberto FranceschiAlberto Franceschi ha deciso di esplorare il rapporto tra concentrazione e solitudine attraverso il suo nuovo progetto fotografico,

