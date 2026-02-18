A Milano si stanno riqualificando trenta impianti sportivi

A Milano, trenta impianti sportivi stanno ricevendo lavori di ristrutturazione. Martina Riva, assessora allo sport, ha annunciato questa novità durante l’evento dedicato alla riqualificazione della piscina Argelati. I lavori interessano strutture di diverse zone della città, per migliorare servizi e sicurezza. Tra le priorità ci sono il potenziamento delle attrezzature e la modernizzazione degli spazi. La città investe risorse per rendere gli impianti più funzionali e accessibili a tutti i cittadini. La riqualificazione coinvolge anche alcune aree periferiche di Milano.

Ci sono trenta impianti sportivi in via di rinnovo a Milano. Lo ha detto Martina Riva, assessora allo sport, a margine della presentazione del percorso partecipativo per la riqualificazione della piscina Argelati. “Significa che chi verrà dopo di me avrà l'onore e l'onere di aprire trenta nuovi impianti. Se pensate che negli ultimi tre anni abbiamo aperto tre impianti nuovi, significa che abbiamo trovato la quadra, con le nuove norme e le procedure che dobbiamo mettere in piedi, per cambiare il volto dello sport milanese”. Sugli impianti sportivi, secondo l'assessora, “Milano ha saputo sfruttare le risorse messe a disposizione dal Pnrr.🔗 Leggi su Milanotoday.it

