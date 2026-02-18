A Knight of the Seven Kingdoms è andato in un posto in cui nemmeno Game of Thrones ha mai osato entrare

A Knight of the Seven Kingdoms ha scelto di ambientarsi in un angolo mai esplorato di Westeros, lontano dai soliti drammi di Game of Thrones. La serie si svolge in un villaggio isolato, dove i personaggi affrontano sfide più intime e meno epiche rispetto ai grandi eventi della saga principale. Questa scelta permette di raccontare storie più vicine alla vita quotidiana, offrendo una prospettiva diversa sul mondo dei sette regni.

In mezzo alla sfilza di spin-off e sequel mediocri che spremono in ogni modo possibile i mega-franchise, A Knight of the Seven Kingdoms è una boccata d'aria fresca perché non sembra solo l'ennesimo remake di Game of Thrones. Certo, è ancora ambientato a Westeros, e tutti i consueti elementi sono presenti, è spensierato, ma non privo di sudiciume e grinta, né di quei momenti più viscerali che richiamano Game of Thrones nella sua versione più cruda, però, la posta in gioco è relativamente più bassa e la scala più umana. (Per dirla senza mezzi termini: non c'è una minaccia esistenziale incombente sotto forma di un esercito di zombi congelati, né draghi pronti a scatenare un attacco nucleare sugli abitanti di Approdo del Re).

