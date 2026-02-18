A Guardia e Cerreto sequestrati migliaia di prodotti non sicuri per Carnevale e San Valentino

La Guardia di Finanza ha sequestrato migliaia di prodotti non sicuri a Guardia e Cerreto, perché molti costumi e gadget per Carnevale e San Valentino mancavano delle istruzioni obbligatorie e dei marchi di sicurezza. Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno trovato merce priva di etichette e certificazioni, pronta per essere venduta senza garanzie. Un dettaglio concreto è che tra i materiali sequestrati ci sono anche maschere e decorazioni che potevano rappresentare un rischio per la salute dei consumatori.

I responsabili delle attività commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio Irpinia-Sannio per le violazioni al Decreto Legislativo n. 2062005, con sanzioni fino a 25.832 euro. La merce è stata sottoposta a sequestro.