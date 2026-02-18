a ginevra un flop annunciato nessun passo avanti tra ucraina e russia

Un flop annunciato. I negoziati trilaterali di Ginevra tra Ucraina, Russia e Stati Uniti si sono conclusi con ben pochi passi avanti. Si parla di colloqui “difficili, ma professionali”, ma non di progressi reali. Le distanze rimangono, come sottolinea anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. A breve è attesa una nuova tornata di negoziati, ma al momento non si intravedono concrete speranze per un accordo di pace. Anche perché i nodi restano tutti, senza alcun cambiamento di posizione da nessuna delle due parti. Guerra in Ucraina, un flop le trattative di Ginevra. Le posizioni restano distanti, anzi “continuano a divergere”, come dice il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in merito ai punti principali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ginevra, al via colloqui tra Russia e Ucraina per un accordo di paceA Ginevra, Vladimir Medinsky e Rustem Umerov si sono incontrati per discutere di un possibile accordo di pace tra Russia e Ucraina, dopo quasi quattro anni di conflitto.

Ucraina: a Ginevra il tentativo di dialogo tra Russia e Kiev, tra tensioni sul campo e speranze di negoziato.A Ginevra, le trattative tra Russia e Ucraina sono state segnate da tensioni sul campo e da lenti passi verso il dialogo.

