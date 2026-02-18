A Firenze l’editoria contemporanea si riprende la scena

A Firenze, la quinta edizione di TESTO [Come si diventa un libro] dimostra come l’editoria contemporanea abbia ripreso forza, coinvolgendo scrittori, librai e editori in eventi e incontri. La manifestazione, che si tiene nel centro storico, attira ogni anno un pubblico sempre più numeroso, desideroso di approfondire le nuove tendenze del settore. Quest’anno, tra le iniziative, ci sono workshop dedicati alla creazione di libri digitali e presentazioni di autori emergenti.

A Firenze la quinta edizione di TESTO Come si diventa un libro riporta al centro la filiera dell’editoria contemporanea. Dal 27 febbraio al 1° marzo 2026 la Stazione Leopolda ospiterà centosessantanove case editrici, ventitrè alla prima partecipazione o di ritorno, oltre centottanta autrici e autori e quasi duecento appuntamenti tra anteprime, presentazioni, seminari e laboratori. L’evento è organizzato da Pitti Immagine in collaborazione con Stazione Leopolda e ideato da Todo Modo, una libreria indipendente nel quartiere di Santa Maria Novella, a Firenze. La struttura resta quella delle sette stazioni che raccontano il percorso di un libro: il manoscritto, il risvolto, la traduzione, il segno, il racconto, la libreria, il lettore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - A Firenze, l’editoria contemporanea si riprende la scena Natale, i dolci preferiti dai fiorentini. La tradizione si riprende la scenaA pochi giorni dal Natale, i fiorentini si confrontano con le proprie preferenze dolciarie, mantenendo vivo il legame con le tradizioni. Leggi anche: La pioggia si riprende la scena: ci attende un inizio di settimana bagnato Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Estro | A Firenze, l’editoria contemporanea si riprende la scena; A Firenze l’edizione 2026 di TESTO (come si diventa un libro); L’Estro di un TESTO; Testo 2026: la fiera del libro torna con duecento appuntamenti alla Stazione Leopolda. Testo 2026: a Firenze torna il salone dell’editoria contemporaneaDal 27 febbraio al 1° marzo alla Stazione Leopolda la quinta edizione di Testo [Come si diventa un libro]: quasi 200 eventi, ospiti internazionali, focus su identità, traduzione e comunità dei lettori ... intoscana.it Il Post a Testo, per il quinto annoDa venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo il Post sarà di nuovo a Firenze per Testo l’evento dedicato all’editoria contemporanea con cui il Post ha collaborato sin dalla prima edizione, grazie ... ilpost.it Testo [Come si diventa un libro], la fiera dedicata all’editoria contemporanea, torna con la sua quinta edizione presso la #Stazione #Leopolda di #Firenze, dal 27 febbraio al 1° marzo. x.com Dal 27 febbraio al 1° marzo torna Testo Firenze, la fiera dedicata all’editoria, a Firenze alla Stazione Leopolda e anche quest'anno la Fondazione Peccioliper sarà presente insieme al Post per parlare del Premio Vero. Vi aspettiamo venerdì 27 febbraio alle or facebook