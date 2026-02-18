A che ora partono Lara Della Mea e le azzurre oggi slalom femminile Olimpiadi | n di pettorale tv streaming

Lara Della Mea gareggia oggi nello slalom femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver sfiorato il podio nel gigante di domenica. La sportiva con il pettorale numero 12 partirà alle 10:00, visibile in diretta su Rai e in streaming su RaiPlay. La sua presenza aggiunge entusiasmo alla competizione, che si svolge sulle piste di Cortina d’Ampezzo.

Lara Della Mea tornerà in gara alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 dopo aver accarezzato il podio nel gigante disputato domenica: quarto posto tra le porte larghe ad appena cinque centesimi dalla medaglia d’argento nella gara vinta da Federica Brignone. L’azzurra si rimetterà in gioco nello slalom che chiuderà il programma dello sci alpino ai Giochi, l’appuntamento è per mercoledì 18 febbraio (prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.30). LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.00 E ALLE 13.30 In stagione è stata estremamente solida e concreta, con diverse apparizioni in top-10, ora l’obiettivo sarà quello di conseguire il risultato di rilievo nell’evento più importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

