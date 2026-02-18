A che ora il freestyle domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 19 febbraio italiani in gara streaming

Il freestyle si svolgerà domani in televisione alle ore 15, con gli atleti italiani pronti a competere per i pass olimpici. La gara, in programma allo Snow Park di Livigno, vedrà i migliori scivolare tra rampe e salti, trasmettendo emozioni agli appassionati di sport estremi. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming, permettendo di seguire l’evento da qualsiasi dispositivo.

Proseguono senza sosta le competizioni allo Snow Park di Livign o, località sciistica valtellinese teatro in questi giorni delle prove di sci freestyle valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani, giovedì 19 febbraio, si assegneranno le medaglie per la specialità Aerials, ma scenderanno anche in pista gli atleti dell’halfpipe. Saranno proprio questi ultimi ad inaugurare il day-11 di gare, con le prime due run di qualificazioni della specialità maschile in programma dalle 10.30. Poi alle 11:30, sarà la volta della finale dell’Aerials maschile e femminile. In chiusura, dalle 19:30, sarà invece la volta dell’aerials femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

