A che ora il curling domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 19 febbraio italiani in gara streaming

Il curling sarà protagonista domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, quando gli italiani scendono in campo alle ore 10.30 per la partita in diretta streaming. La squadra italiana punta a migliorare il risultato ottenuto nelle precedenti competizioni, portando tutto il paese a seguire con attenzione ogni lancio sulla pista ghiacciata.

Il giorno della verità. Domani, giovedì 19 febbraio, sarà una giornata particolarmente importante per il curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Per l’occasione infatti verranno definite le quattro squadre semifinaliste del torneo maschile, che verranno ufficializzate dopo la prima sessione. Alle 9.05 non a caso scenderanno sul ghiaccio Joel Retornaz e compagni, pronti ad affrontare la corazzata della Svizzera per l’ultimo incontro del Round Robin. A fianco agli azzurri si svolgeranno Germania-Cina, Svezia-Cechia e Norvegia-Canada. Alle 14.05 sarà invece la volta delle azzurre capitanate da Stefania Constantini, chiamate a battere la Gran Bretagna per poter chiudere con onore un’Olimpiade tutt’altro che semplice. 🔗 Leggi su Oasport.it

