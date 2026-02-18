81 artisti firmano contro Israele | il Festival di Berlino scosso dai suoi partecipanti

81 artisti hanno firmato una lettera di protesta contro Israele, causando scompiglio al Festival di Berlino. La motivazione principale riguarda la censura di alcuni lavori che affrontavano il conflitto israelo-palestinese. Tra le opere rimosse ci sono installazioni e performance di artisti internazionali. La decisione ha suscitato proteste tra i partecipanti, che chiedono maggiore libertà di espressione. La polemica si è diffusa tra gli artisti e il pubblico, creando tensione all’interno dell’evento culturale. La questione resta aperta, mentre il festival si svolge comunque in modo turbolento.

Berlino, il Festival nel Vortice della Polemica: 81 Artisti Denunciano Censura sul Conflitto Israelo-Palestinese. Il Festival Internazionale del Cinema di Berlino è al centro di una bufera mediatica dopo che ottantuno artisti di fama mondiale hanno firmato una lettera aperta accusando l'organizzazione di parzialità e censura nei confronti di chi esprime posizioni critiche nei confronti delle azioni di Israele a Gaza. La vicenda solleva interrogativi sul ruolo dei festival cinematografici come spazi di dibattito politico e sulla libertà di espressione degli artisti. Una Lettera di Accusa e i Nomi di Spicco.