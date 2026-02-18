6.500 euro al mq sbarre e giardinieri | vi porto nella Cittadella dei ricchi fiorentini

Una casa nella Cittadella dei ricchi a Firenze costa oltre 6.500 euro al metro quadro, perché questa zona è molto richiesta. La presenza di sbarre alle finestre e di giardinieri che curano le case dimostra che si tratta di un quartiere esclusivo. Qui, il valore degli immobili supera del 33 per cento la media della città, attirando chi cerca il massimo comfort e sicurezza.

Accedervi è quasi impossibile: qui abitano politici e professionisti. Viaggio nel quartiere vip, un'oasi di bellezza tra foreste di bambù e piscine. E dai prezzi esorbitanti Il valore di una casa al metro quadro in questa zona supera anche del 33 per cento quello della media cittadina, facendone una delle vie più care di Firenze. Qua, insieme a ettari ed ettari di verde perfetti per mitigare la calura estiva, pullulano ricchi e vip, come l'ex sindaco e presidente del consiglio Matteo Renzi che vi comprò una casa con giardino da 1,3 milioni di euro 7 anni fa, nel 2018.