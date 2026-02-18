500mila euro sottratti ad anziani arrestate due amministratrici di sostegno

Due amministratrici di sostegno sono state arrestate insieme ad altri sei individui, tutti coinvolti in un caso di furto di 500mila euro ai danni di anziani. Le donne facevano parte di un'associazione di volontariato, ma sono state scoperte mentre sottraevano denaro dai conti di persone fragili. La polizia ha sequestrato documenti e prove che collegano le accuse alle accuse contro le otto persone.

ROMA, 18 FEB – Si sarebbero impossessate illecitamente di 500mila euro due amministratrici di sostegno che in provincia di Roma gestivano le pensioni di anziani e persone fragili, destinando solo una minima parte degli assegni alle loro vittime. Al punto che gli amministrati non potevano soddisfare nemmeno bisogni primari, come visite mediche e l’acquisto di biancheria intima. Nell’ordinanza del gip di Velletri che ha disposto le otto misure cautelari- due in carcere e le altre sei ai domiciliari- si contestano reati che vanno dal peculato, alla circonvenzione di incapaci e falso. Dall’indagine è emerso che il denaro veniva dirottato dalle due amministratrici con bonifici, false dichiarazioni di prestazioni di attività lavorative e prelevamenti in contanti ed utilizzato in parte direttamente per il soddisfacimento dei propri bisogni e in parte trasferito a parenti e volontari dell’ associazione di Grottaferrata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

