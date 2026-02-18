500mila euro sottratti ad anziani arrestate due amministratrici di sostegno
Due amministratrici di sostegno sono state arrestate insieme ad altri sei individui, tutti coinvolti in un caso di furto di 500mila euro ai danni di anziani. Le donne facevano parte di un'associazione di volontariato, ma sono state scoperte mentre sottraevano denaro dai conti di persone fragili. La polizia ha sequestrato documenti e prove che collegano le accuse alle accuse contro le otto persone.
ROMA, 18 FEB – Si sarebbero impossessate illecitamente di 500mila euro due amministratrici di sostegno che in provincia di Roma gestivano le pensioni di anziani e persone fragili, destinando solo una minima parte degli assegni alle loro vittime. Al punto che gli amministrati non potevano soddisfare nemmeno bisogni primari, come visite mediche e l’acquisto di biancheria intima. Nell’ordinanza del gip di Velletri che ha disposto le otto misure cautelari- due in carcere e le altre sei ai domiciliari- si contestano reati che vanno dal peculato, alla circonvenzione di incapaci e falso. Dall’indagine è emerso che il denaro veniva dirottato dalle due amministratrici con bonifici, false dichiarazioni di prestazioni di attività lavorative e prelevamenti in contanti ed utilizzato in parte direttamente per il soddisfacimento dei propri bisogni e in parte trasferito a parenti e volontari dell’ associazione di Grottaferrata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Amministratrici di sostegno raggiravano anziani assistiti per 500 mila euro vicino Roma, otto arrestiOtto persone sono state arrestate tra Castel Gandolfo e il litorale romano dopo aver raggirato anziani fragili, sottraendo loro circa 500 mila euro.
Marche: amministratore di sostegno condannato, 40mila euro sottratti ad anziana e danno all’immagine della giustizia.Un uomo di 70 anni di Morrovalle è stato condannato dalla Corte dei Conti a risarcire 40mila euro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Massa-Carrara, chirurgo estetico evade oltre 500mila euro. Le indagini: analisi sui telefonini di 350 clienti; GdF, controlli nel turismo: 500mila euro evasi nel Bresciano; Anziani truffati con il trucco del finto carabiniere tra Modena e Frosinone, arrestate due persone; Massa Carrara, maxi evasione: chirurgo estetico nascondeva guadagni all’estero, denunciato.
Maxi truffa nella casa di riposo: 500mila euro sottratti ad anziani, otto gli arrestatiOtto arresti e almeno 500mila euro sottratti a ospiti di strutture assistenziali nella zona dei Castelli Romani. A finire nei guai due amministratrici di sostegno (in carcere), sei invece le persone a ... romatoday.it
500mila euro sottratti a anziani e persone fragili, 8 arresti vicino RomaSi sarebbero impossessate illecitamente di 500mila euro due amministratrici di sostegno che in provincia di Roma gestivano le pensioni di anziani e persone fragili, destinando solo una minima parte de ... ansa.it
MAFIA, SEQUESTRO DA 500MILA EURO | Coinvolto pregiudicato della “famiglia” di Enna leggi --> https://www.teleone.it/2026/02/18/mafia-sequestro-da-500mila-euro-a-pregiudicato-della-famiglia-di-enna/ facebook
La Slovenia rafforza il sostegno a Kiev: 500mila euro all’energia dell’Ucraina x.com