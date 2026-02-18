2mila navi in formazione | cosa succede nel Mar Cinese Orientale

Nel fine 2025, circa 2.000 pescherecci cinesi si sono riuniti nel Mar Cinese Orientale, formando grandi schieramenti in modo coordinato. Questa operazione ha sollevato preoccupazioni tra i governi vicini, che temono un aumento delle tensioni nella zona. A gennaio 2026, lo stesso scenario si è ripetuto, con navi che hanno mantenuto le formazioni compatte per diversi giorni, creando una presenza visibile e imponente sul mare.

Alla fine del 2025, e poi di nuovo nel gennaio 2026, circa 2.000 pescherecci cinesi si sono radunati nel Mar Cinese Orientale dando vita a formazioni compatte e coordinate che hanno attirato l'attenzione di analisti e governi regionali. Un'inchiesta pubblicata da Nikkei Asia, corredata da un video basato su dati AIS (Automatic Identification System) e immagini satellitari, mostra centinaia e centinaia di imbarcazioni disposte in lunghe linee parallele o a forma di "L", estese per centinaia di chilometri. Queste singolari concentrazioni si sarebbero verificate in due distinti momenti, a cavallo tra dicembre e gennaio, in un'area prossima alla linea mediana tra Cina e Giappone, nei pressi delle rispettive zone economiche esclusive (EEZ).