2mila navi in formazione | cosa succede nel Mar Cinese Orientale

Da ilgiornale.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine 2025, circa 2.000 pescherecci cinesi si sono riuniti nel Mar Cinese Orientale, formando grandi schieramenti in modo coordinato. Questa operazione ha sollevato preoccupazioni tra i governi vicini, che temono un aumento delle tensioni nella zona. A gennaio 2026, lo stesso scenario si è ripetuto, con navi che hanno mantenuto le formazioni compatte per diversi giorni, creando una presenza visibile e imponente sul mare.

Alla fine del 2025, e poi di nuovo nel gennaio 2026, circa 2.000 pescherecci cinesi si sono radunati nel Mar Cinese Orientale dando vita a formazioni compatte e coordinate che hanno attirato l’attenzione di analisti e governi regionali. Un’inchiesta pubblicata da Nikkei Asia, corredata da un video basato su dati AIS (Automatic Identification System) e immagini satellitari, mostra centinaia e centinaia di imbarcazioni disposte in lunghe linee parallele o a forma di “L”, estese per centinaia di chilometri. Queste singolari concentrazioni si sarebbero verificate in due distinti momenti, a cavallo tra dicembre e gennaio, in un’area prossima alla linea mediana tra Cina e Giappone, nei pressi delle rispettive zone economiche esclusive (EEZ). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

