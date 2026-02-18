230mila euro per grandi e piccoli eventi a Viterbo

Viterbo ha annunciato un investimento di 230mila euro per sostenere eventi culturali nei prossimi tre anni, dopo aver pubblicato due bandi rivolti al terzo settore. La decisione nasce dalla voglia di favorire iniziative di teatro, musica e cinema, coinvolgendo anche le associazioni locali. I fondi sono destinati a finanziare grandi e piccoli eventi, con l’obiettivo di valorizzare il panorama culturale della città.

Il Comune lancia la gara triennale per sostenere cultura e manifestazioni. I finanziamenti sono destinati a rassegne consolidate e realtà emergenti che animano la città Pubblicati i bandi per gli eventi per i prossimi tre anni. Attraverso il terzo settore, l'amministrazione ha pubblicato due avvisi pubblici che mettono sul piatto un totale di 230mila euro per sostenere le iniziative nel campo delle arti performative e del cinema. Rispetto al passato si cerca di programmare per il prossimo triennio, niente tantum ma un piano che mira a dare stabilità agli organizzatori, coprendo prioritariamente l'edizione 2026 con la possibilità di conferma per il 2027 e il 2028.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

