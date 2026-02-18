Genova Antiquaria torna per la seconda volta a causa dell’interesse crescente, portando a Palazzo della Meridiana una vasta esposizione di dipinti e sculture. La manifestazione, che si svolge nel cuore della città, coinvolge collezionisti e appassionati provenienti da tutta Italia. Quest’anno, tra le opere in mostra, spiccano alcuni pezzi rari risalenti al XVII secolo.

Genova Antiquaria: Palazzo della Meridiana si apre all’arte e alla solidarietà. Genova si prepara ad accogliere la seconda edizione di “Genova Antiquaria”, una rassegna di alto livello dedicata all’arte, alla storia e al collezionismo. Dal 20 al 24 febbraio 2026, Palazzo della Meridiana ospiterà undici espositori provenienti principalmente da Liguria e Nord Italia, con la partecipazione di una galleria londinese, offrendo un percorso espositivo che spazia dal Cinquecento agli anni Cinquanta del Novecento. L’evento, inaugurato con un’anteprima su invito il 19 febbraio, devolve l’intero ricavato alla Fondazione EGO, impegnata nel sostegno a bambini e ragazzi con disabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

2^ edizione per "Genova Antiquaria": a Palazzo della Meridiana dipinti, sculture, arredi e pezzi da collezioneLa seconda edizione di Genova Antiquaria si svolge a causa della grande richiesta di espositori e visitatori, che desiderano scoprire pezzi rari e autentici.

A Santa Maria di Leuca la X^ edizione del concorso musicale internazionale “Villa La Meridiana”A Santa Maria di Leuca si tiene la decima edizione del concorso musicale internazionale “Villa La Meridiana”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.