2^ edizione per Genova Antiquaria | a Palazzo della Meridiana dipinti sculture
Genova Antiquaria torna per la seconda volta a causa dell’interesse crescente, portando a Palazzo della Meridiana una vasta esposizione di dipinti e sculture. La manifestazione, che si svolge nel cuore della città, coinvolge collezionisti e appassionati provenienti da tutta Italia. Quest’anno, tra le opere in mostra, spiccano alcuni pezzi rari risalenti al XVII secolo.
Genova Antiquaria: Palazzo della Meridiana si apre all’arte e alla solidarietà. Genova si prepara ad accogliere la seconda edizione di “Genova Antiquaria”, una rassegna di alto livello dedicata all’arte, alla storia e al collezionismo. Dal 20 al 24 febbraio 2026, Palazzo della Meridiana ospiterà undici espositori provenienti principalmente da Liguria e Nord Italia, con la partecipazione di una galleria londinese, offrendo un percorso espositivo che spazia dal Cinquecento agli anni Cinquanta del Novecento. L’evento, inaugurato con un’anteprima su invito il 19 febbraio, devolve l’intero ricavato alla Fondazione EGO, impegnata nel sostegno a bambini e ragazzi con disabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu
2^ edizione per "Genova Antiquaria": a Palazzo della Meridiana dipinti, sculture, arredi e pezzi da collezioneLa seconda edizione di Genova Antiquaria si svolge a causa della grande richiesta di espositori e visitatori, che desiderano scoprire pezzi rari e autentici.
A Santa Maria di Leuca la X^ edizione del concorso musicale internazionale “Villa La Meridiana”A Santa Maria di Leuca si tiene la decima edizione del concorso musicale internazionale “Villa La Meridiana”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: 2^ edizione per Genova Antiquaria: a Palazzo della Meridiana dipinti, sculture, arredi e pezzi da collezione; Il pane loro 2-La vendetta, alla Berio il nuovo progetto civile e artistico di Stefano Mencherini; Genova Antiquaria, viaggio nel tempo al Palazzo della Meridiana; Genova Antiquaria, 11 espositori per la seconda edizione.
2^ edizione per Genova Antiquaria: a Palazzo della Meridiana dipinti, sculture, arredi e pezzi da collezioneTutto pronto per la seconda edizione di Genova Antiquaria, l’appuntamento dedicato all’arte, alla storia e al collezionismo di alto livello che da venerdì 20 a martedì 24 febbraio 2026 animerà le sale ... genovatoday.it
Genova Antiquaria, 11 espositori per la seconda edizioneGenova è una delle capitali dell'antiquariato in Italia, basta vedere quante aste sono qui, e ha un'ottima comunità di collezionisti, quindi è molto interessante venire nel capoluogo ligure, città co ... rainews.it
Genova Antiquaria apre al pubblico dal 20 febbraio: cinque giorni dedicati all’arte, alla storia e al collezionismo a Palazzo della Meridiana x.com
Emmanuel Costa Restauro - impagliatura - compro linee d'epoca. . La locandina racconta un evento, il bozzetto, invece, racconta come lo immaginiamo. Per Genova Antiquaria 2026 abbiamo pensato lo stand come uno s facebook