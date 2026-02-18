18 02 – Distrutto il Teatro Sannazaro di Napoli – Scontro sul Board of Peace – Addio a Jesse Jackson

Il Teatro Sannazaro di Napoli è stato completamente distrutto da un incendio scoppiato all’alba, probabilmente a causa di un cortocircuito. La scena si è svolta in pieno centro, davanti a occhi smarriti e senza possibilità di intervento rapido. L’edificio, che ospitava anche eventi culturali e rassegne teatrali, ora è ridotto a cenere. La causa dell’incendio resta ancora da chiarire, mentre le autorità cercano di capire come si sia sviluppato il rogo durante le prime ore del mattino.

Distrutto il Teatro Sannazaro, gioiello nel salotto buono della città. Un incendio all'alba ha mandato in fumo la struttura. Giuli "Una bomboniera, tornerà a splendere". Board of Peace, Tajani in aula: "Italia osservatore, rispettata la Costituzione, non ci sono alternative al piano Usa". Opposizioni all'attacco: "Il governo è succube di Trump, si viola la Carta". Addio a Jesse Jackson, morto a 84 anni il reverendo icona dei diritti civili. Negli anni '60 insieme a Martin Luther King per i diritti civili.