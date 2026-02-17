Il direttore del sito “tuttojuve“, Claudio Zuliani, in un suo editoriale ha attaccato duramente l’Inter per quanto successo nel derby d’Italia sabato sera, con l’espulsione di Kalulu che tantissimo ha fatto discutere. Di seguito vi riportiamo le sue parole. “Ci sono giorni in cui credi di esser giustoe di essere un grande uomo, ci sono . L'articolo Zuliani attacca l’Inter: “La vergogna di Bastoni è l’esultanza, abbattuti da un piccolo uomo. Loro rappresentano le bassezze, noi invece.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Zuliani sbeffeggia l’Inter su Lukaku: “A furia di infangarlo, vederlo segnare ed esultare sotto la sua ex curva o alla Stadium.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Bastoni si è scatenato dopo il gol contro la Juventus, attirando l’attenzione sui festeggiamenti esagerati.

Alessandro Bastoni ha scatenato polemiche nel calcio italiano dopo aver provocato l’espulsione di Kalulu nel Derby d’Italia e aver esultato con troppa foga, ingannando l’arbitro La Penna.

