Zuliani attacca l’Inter | La vergogna di Bastoni è l’esultanza abbattuti da un piccolo uomo Loro rappresentano le bassezze noi invece…
Il direttore del sito “tuttojuve“, Claudio Zuliani, in un suo editoriale ha attaccato duramente l’Inter per quanto successo nel derby d’Italia sabato sera, con l’espulsione di Kalulu che tantissimo ha fatto discutere. Di seguito vi riportiamo le sue parole. “Ci sono giorni in cui credi di esser giustoe di essere un grande uomo, ci sono . L'articolo Zuliani attacca l’Inter: “La vergogna di Bastoni è l’esultanza, abbattuti da un piccolo uomo. Loro rappresentano le bassezze, noi invece.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Zuliani sbeffeggia l’Inter su Lukaku: “A furia di infangarlo, vederlo segnare ed esultare sotto la sua ex curva o alla Stadium.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Inter-Juventus, l’esultanza di Bastoni e l’etica un tanto al chilo
Bastoni si è scatenato dopo il gol contro la Juventus, attirando l’attenzione sui festeggiamenti esagerati.
Inter-Juve, non solo l'esultanza: l'altro vergognoso gesto di Bastoni a Kalulu
Alessandro Bastoni ha scatenato polemiche nel calcio italiano dopo aver provocato l’espulsione di Kalulu nel Derby d’Italia e aver esultato con troppa foga, ingannando l’arbitro La Penna.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lo juventino Zuliani protesta dopo l'espulsione di Kalulu: Chiudiamo tutto; Espulsione Kalulu, caos totale a San Siro: Chiellini, Spalletti e Comolli attaccano l'arbitro nel tunnel | VIDEO; Espulsione Kalulu in Inter-Juventus, la vergognosa reazione di Bastoni dopo la simulazione | FOTO; Moviola Inter-Juventus, espulsione Kalulu. Marelli non ha dubbi: Bastoni ha simulato! | FOTO.
Claudio Zuliani. . La buttano in caciara e trasformano la JUVE in colpevole da sempre! Marotta attacca, Giorgio deve rispondere TuttoJuve.com #juventus #Juve #UCL facebook
Milano attacca, la Juve deve rispondere youtu.be/eGdh_UtuZoosi… x.com