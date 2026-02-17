Zimbabwe war veterans challenge Mnangagwa term extension in court

I veterani della guerra di liberazione dello Zimbabwe hanno portato davanti ai giudici la richiesta di bloccare le modifiche costituzionali che permetterebbero a Mnangagwa di rimanere in carica più a lungo. Questi ex combattenti affermano che le nuove regole violano i loro diritti e rischiano di alterare gli equilibri politici già fragili del paese. Un loro rappresentante ha dichiarato che intendono difendere il rispetto delle leggi e i principi democratici.

Mnangagwa, 83, was meant to step down in 2028, after serving two five-year terms. There has been a succession battle in the ruling ZANU-PF party over how to replace him. The president came to power after a 2017 military coup ousted post-independence leader Robert Mugabe. The latter's 37 years in power were strongly supported by the veterans who helped him defeat white minority rule before independence from Britain in 1980. The challenge, by six veterans, alleges that the changes, which also include a provision that the president be elected by parliament rather than through a direct popular vote, are unconstitutional.