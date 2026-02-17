Yildiz potrebbe eguagliare Del Piero, secondo Terim, che non ha esitazioni. La partita tra Galatasaray e Juventus ruoterà attorno a questa sfida tra i due giocatori, con Yildiz che punta a superare il record del suo avversario. La stampa turca sottolinea come il giovane talento abbia già segnato cinque gol in questa stagione e ora mira a fare meglio.

Terim non ha dubbi” La parola chiave di Galatasaray Juventus sarà solamente questa”. Terim, allenatore, ha rilasciato queste dichiarazioni nel giorno di Galatasaray Juve Fatih Terim ne ha parlato così a Tuttosport: le sue parole. PLAYOFF – “ Credo sia il miglior playoff di questa Champions League. Molto emozionante, atteso, avvincente. Se avessi una prospettiva neutrale, vorrei sicuramente guardare la partita di Istanbul e non altre. Ogni incontro tra Gala e Juve ha avuto una sua storia, comprese le gare cui ho partecipato io nel 1998 e nel 2003. La Juventus è stata una delle rivali più speciali della mia carriera. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - “Yildiz può raggiungere Del Piero”

Terim afferma che Yildiz può diventare come Del Piero, e questa sarà la cosa più importante nel match di oggi tra Galatasaray e Juventus.

Terim desidera vedere una serata speciale al Gala, perché crede che con Spalletti la Juventus può giocare con maggiore energia.

YILDIZ con la LINGUA alla DEL PIERO

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.