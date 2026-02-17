Yildiz può raggiungere Del Piero
Yildiz potrebbe eguagliare Del Piero, secondo Terim, che non ha esitazioni. La partita tra Galatasaray e Juventus ruoterà attorno a questa sfida tra i due giocatori, con Yildiz che punta a superare il record del suo avversario. La stampa turca sottolinea come il giovane talento abbia già segnato cinque gol in questa stagione e ora mira a fare meglio.
Terim non ha dubbi” La parola chiave di Galatasaray Juventus sarà solamente questa”. Terim, allenatore, ha rilasciato queste dichiarazioni nel giorno di Galatasaray Juve Fatih Terim ne ha parlato così a Tuttosport: le sue parole. PLAYOFF – “ Credo sia il miglior playoff di questa Champions League. Molto emozionante, atteso, avvincente. Se avessi una prospettiva neutrale, vorrei sicuramente guardare la partita di Istanbul e non altre. Ogni incontro tra Gala e Juve ha avuto una sua storia, comprese le gare cui ho partecipato io nel 1998 e nel 2003. La Juventus è stata una delle rivali più speciali della mia carriera. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Terim non ha dubbi: «Yildiz può raggiungere Del Piero. La parola chiave di Galatasaray Juventus sarà solamente questa»
Terim afferma che Yildiz può diventare come Del Piero, e questa sarà la cosa più importante nel match di oggi tra Galatasaray e Juventus.
Terim sogna in grande: «Spero di assistere a una serata indimenticabile per il Gala, ma con Spalletti è una Juve più energica. Yildiz? È una stella, può raggiungere Del Piero»
Terim desidera vedere una serata speciale al Gala, perché crede che con Spalletti la Juventus può giocare con maggiore energia.
YILDIZ con la LINGUA alla DEL PIERO
Argomenti discussi: Inferno Galatasaray, ecco i segreti. Yildiz icona Juve alla Del Piero. Spalletti? Uno di famiglia; Yildiz si mette la Juve sulle spalle e l’Inter lo gasa: 3 gol e 1 assist; Anticipazioni Forbidden Fruit, 9-14 febbraio 2026: Zehra truffata per il suo libro? - fem; Anticipazioni Forbidden Fruit, 16-21 febbraio 2026: Erim è stato avvelenato da Sahika? - fem.
Terim, allenatore, ha rilasciato queste dichiarazioni nel giorno di Galatasaray Juve. Ecco cosa ha dettoTerim, allenatore, ha rilasciato queste dichiarazioni nel giorno di Galatasaray Juve. Ecco cosa ha detto Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è Galatasaray-Juve. Fatih Terim ne ha parlato ... calcionews24.com
Terim: Juve, Yildiz è nato per essere una star. Può affiancare Del Piero, Nedved, Platini e BuffonFatih Terim, ex ct della Turchia ed ex allenatore del Galatasaray, ha parlato nel giorno del match tra la squadra di Istanbul e la Juventus, definendo. tuttomercatoweb.com
#Terim non ha dubbi: “Yildiz può raggiungere Del Piero” © x.com
Hernanes la tocca piano: “Per me, Pio #Esposito può raggiungere un livello più alto di Kenan #Yildiz" facebook