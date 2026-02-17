Xbox Game Pass Microsoft ha annunciato la seconda ondata di giochi gratis di Febbraio 2026

Microsoft ha pubblicato la lista dei nuovi giochi gratuiti per Xbox Game Pass di febbraio 2026, confermando l’arrivo di titoli che interesseranno molti utenti. Tra le novità, ci sono giochi di azione e avventura che saranno disponibili a partire dalla metà del mese, permettendo ai giocatori di provarli senza costi aggiuntivi. La società ha anche annunciato alcune novità in arrivo nelle prossime settimane, che arricchiranno l’offerta mensile della piattaforma.

Puntuale come ogni metà mese, Microsoft ha annunciato la seconda ondata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass per Febbraio 2026. La line-up si arricchisce con produzioni di grande richiamo, tra ritorni eccellenti e debutti molto attesi. Tra le novità spiccano l'arrivo a sorpresa di The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition e la conferma di Kingdom Come: Deliverance 2. Non mancano titoli disponibili da subito e aggiornamenti importanti per alcune produzioni già note. Ecco tutto quello che c'è da sapere, con date, piattaforme e dettagli utili. Punti chiave della seconda ondata di febbraio 2026: Disponibili da oggi AerialKnight's DropShot, Avatar: Frontiers of Pandora e Avowed (quest'ultimo per Game Pass Premium).