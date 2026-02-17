WWE | Quote pazze per Elimination Chamber I bookmaker aprono al ritorno di McMahon
Il nome di Vince McMahon è al centro delle scommesse sull’Elimination Chamber del 2026, perché i bookmaker credono che potrebbe tornare a sorpresa. Le quote alte indicano che molti puntano su un suo possibile ritorno, alimentato anche da voci di incontri imminenti con alcuni wrestler. Le scommesse stanno crescendo, dimostrando quanto il pubblico sia curioso di vedere se McMahon tornerà sul ring in modo inatteso.
L’ Elimination Chamber del 2026 si sta già preannunciando come un evento imprevedibile e ora anche i mercati di scommesse stanno provando a quantificare quanto potrebbe diventarlo. Un nuovo mercato di previsioni “ novelty ” creato da DuelBits Predict ha pubblicato le quote su una serie di momenti inaspettati che potrebbero verificarsi durante l’evento del prossimo weekend. E sì, tra le opzioni c’è anche un possibile ritorno di Vince McMahon. Quote e probabilità: Quanto è davvero possibile un ritorno di McMahon?. Secondo il mercato, le probabilità di un’apparizione di McMahon sono fissate a +1.400, che corrispondono a una probabilità implicita del 6,67%. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Risultati e sorprese di WWE Elimination Chamber 2026La WWE si prepara a tornare con l’evento Elimination Chamber, in programma nella notte tra il 28 e il 29 febbraio allo United Center.
