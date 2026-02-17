WrestleMania 41 infrange tutti i record con un successo storico

La WrestleMania 41 ha attirato oltre 100.000 spettatori all’Allegiant Stadium di Las Vegas ad aprile 2025, mantenendo il record di pubblico più alto mai registrato per un evento di wrestling. La grande affluenza deriva dall’anticipazione e dalla promozione intensa sui social media, che hanno portato migliaia di fan da tutto il mondo. Durante la serata, il match tra due star internazionali ha riscosso un’attenzione speciale, con oltre 50 milioni di visualizzazioni online.

La WrestleMania 41, disputata all'Allegiant Stadium di Las Vegas nell'aprile 2025, ha segnato una svolta significativa non solo per l'evento in sé ma anche per l'impatto economico del wrestling professionistico. L'evento ha delineato nuove vette di performance finanziaria, riscrivendo la percezione del valore commerciale associato a una delle manifestazioni sportive più seguite al mondo. Il weekend ha registrato un incasso complessivo pari a $66.074.558 proveniente esclusivamente dalla vendita dei biglietti. Ogni serata ha mostrato una redditività media di circa $33.000.000, superando di gran lunga il precedente record.