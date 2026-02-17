WrestleMania 41 ha registrato un fatturato record perché ha attirato oltre 70.000 spettatori all’Allegiant Stadium di Las Vegas. L’evento, svoltosi ad aprile 2025, ha portato nelle casse della WWE una cifra mai raggiunta prima, grazie anche alla vendita di biglietti e ai diritti televisivi venduti in tutto il mondo.

Il Showcase of the Immortals 41, disputato all’Allegiant Stadium di Las Vegas nell’aprile 2025, si è distinto per un impatto non solo sportivo ma anche economico significativo, segnando un punto di riferimento nel panorama sport-spettacolo. L’evento ha evidenziato una capacità di attrarre pubblico elevata e una gestione commerciale orientata al posizionamento premium, con effetti concreti sui conti e sull’indotto circostante. L’incasso globale del weekend per il botteghino è stato di $66.074.558, valore che ha superato ogni precedente record associato al genere. Ogni serata ha generato circa 33 milioni di dollari, registrando una performance sostanzialmente superiore rispetto agli eventi di riferimento del passato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

WrestleMania 41 incassa cifre , un successo economico senza precedenti

