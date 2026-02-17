Wolverhampton-Arsenal mercoledì 18 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Occasione per i Gunners

Il match tra Wolverhampton e Arsenal, programmato inizialmente per il 21 marzo, si giocherà invece il 18 febbraio alle 21:00. Questa decisione ha sorpreso molti tifosi, poiché le squadre avranno meno tempo per prepararsi. Entrambe le formazioni si stanno allenando intensamente, consapevoli dell’importanza della partita. I Gunners cercano di rafforzare la loro posizione in classifica, mentre i Wolves vogliono ottenere punti preziosi in casa. La sfida si preannuncia serrata e ricca di spettacolo.

La partita di Premier League tra Arsenal e Wolverhampton originariamente prevista per il fine settimana del 21 marzo, nella trentunesima giornata, è stata riprogrammata per mercoledì 18 febbraio. Ciò è dovuto alla partecipazione dell'Arsenal alla finale di EFL Cup prevista per domenica 22 marzo. E' il più classifico dei testa-coda con i Gunners che, dopo 26.