Winter uglies | i rituali quotidiani per sentirsi bene in inverno
L'inverno provoca fastidi quotidiani, come capelli elettrici e pelle che si screpola, rendendo difficile mantenere l’energia. La mancanza di sole e il freddo intenso si riflettono in piccoli fastidi che si accumulano, influenzando l’umore e la sensazione di stanchezza. Per contrastare questi effetti, molte persone adottano abitudini pratiche come idratare bene la pelle o fare esercizio all’aperto anche con il freddo.
Capelli elettrici, pelle che tira, umore altalenante e una stanchezza che sembra non passare mai. L’inverno porta con sé una serie di piccoli sabotatori del benessere che, giorno dopo giorno, possono farti sentire spenta, meno motivata e fuori forma. I cosiddetti winter uglies non sono altro che la risposta naturale dell’organismo al freddo, alla riduzione delle ore di luce e a uno stile di vita più sedentario e disordinato. La buona notizia è che basta qualche rituale di cura, ripetuto con costanza, per ritrovare benessere ed equilibrio, dentro e fuori. Gli effetti dell’inverno su corpo e mente. 🔗 Leggi su Dilei.it
Vade retro Winter Uglies. Se, al rientro dalle ferie, lo specchio rimanda pelle spenta e capelli sfibrati, ecco come recuperare splendore (alla faccia dell'inverno)Dopo le festività, è comune notare una pelle spenta e capelli deteriorati.
Winter Uglies: i rimedi per chi soffre di bruttezza invernaleL’inverno porta più di freddo e neve: molte persone si sentono meno attraenti in questa stagione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Winter uglies: i rituali quotidiani per sentirsi bene in invernoDai capelli elettrici alla pelle secca, dall’apatia alla stanchezza, l’effetto winter uglies minaccia il tuo equilibrio. Come sconfiggerlo e stare subito meglio. dilei.it
Winter Uglies: i rimedi per chi soffre di bruttezza invernaleColorito spento, pelle irritata e screpolata e umore sotto terra per il grigiore: la bruttezza invernale non è uno scherzo. Ecco i rimedi. amica.it
The first time was so nice we had to do it twice A golden weekend at the Winter Olympics as Matt Weston and Tabby Stoecker powered to victory in the Mixed Team Skeleton. Followed by Charlotte Banks and Huw Nightingale carving their way to GOLD in facebook