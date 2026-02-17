L'inverno provoca fastidi quotidiani, come capelli elettrici e pelle che si screpola, rendendo difficile mantenere l’energia. La mancanza di sole e il freddo intenso si riflettono in piccoli fastidi che si accumulano, influenzando l’umore e la sensazione di stanchezza. Per contrastare questi effetti, molte persone adottano abitudini pratiche come idratare bene la pelle o fare esercizio all’aperto anche con il freddo.

Capelli elettrici, pelle che tira, umore altalenante e una stanchezza che sembra non passare mai. L’inverno porta con sé una serie di piccoli sabotatori del benessere che, giorno dopo giorno, possono farti sentire spenta, meno motivata e fuori forma. I cosiddetti winter uglies non sono altro che la risposta naturale dell’organismo al freddo, alla riduzione delle ore di luce e a uno stile di vita più sedentario e disordinato. La buona notizia è che basta qualche rituale di cura, ripetuto con costanza, per ritrovare benessere ed equilibrio, dentro e fuori. Gli effetti dell’inverno su corpo e mente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Winter uglies: i rituali quotidiani per sentirsi bene in inverno

Vade retro Winter Uglies. Se, al rientro dalle ferie, lo specchio rimanda pelle spenta e capelli sfibrati, ecco come recuperare splendore (alla faccia dell'inverno)Dopo le festività, è comune notare una pelle spenta e capelli deteriorati.

Winter Uglies: i rimedi per chi soffre di bruttezza invernaleL’inverno porta più di freddo e neve: molte persone si sentono meno attraenti in questa stagione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.