Deontay Wilder ha confessato di soffrire di PTSD quando ripensa alla loro lunga rivalità con Tyson Fury, perché le intense battaglie hanno lasciato un segno profondo nella sua mente. L’ex campione dei pesi massimi ha spiegato che rivivere quei momenti traumatici lo mette spesso in difficoltà, specialmente durante i periodi di preparazione agli incontri. Wilder ha raccontato di aver iniziato a lavorare con uno specialista per affrontare le sue paure e l’ansia generate dagli scontri passati. La sua volontà di tornare sul ring si scontra così con le ferite psicologiche che ancora porta dentro di sé.

Deontay Wilder sta avanzando verso un ritorno professionale, ma l’impatto psicologico delle sue rivalse con Tyson Fury resta un elemento centrale nel suo percorso. la sua comunicazione pubblica mette in luce una consapevolezza profonda delle ferite passate e la ricerca di un equilibrio tra la rabbia sportiva e la necessità di affrontare traumi che hanno segnato la sua carriera. nel corso di un’intervista estesa, Wilder ha riconosciuto di convivere con segnali legati a esperienze traumatiche pregresse e ha indicato di aver intrapreso un percorso di supporto professionale. la narrazione rilegge le battaglie anteriori non solo come episodi sportivi, ma come fatti che hanno inciso sull’aspetto mentale e sulla fiducia in sé stesso. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Wilder rivela di soffrire di PTSD ripensando alla rivalità con Fury

