Un oggetto maledetto, morti ben coreografate e qualche jump scare ben costruito: Whistle non sarà un horror particolarmente originale, ma fa quel che promette e assicura una serata di macabro divertimento. In un mondo dell'intrattenimento affollato come quello degli ultimi anni, non si può pretendere l'originalità a tutti i costi, né crediamo che il pubblico se lo aspetti, a giudicare dai risultati di molti progetti, in un senso e nell'altro. Non ci stupisce né scandalizza, quindi, che un film come Whistle - Il richiamo della morte si affidi a meccanismi narrativi consolidati del genere di appartenenza, l'horror ovviamente, per arrivare al suo scopo: intrattenere con il suo macabro divertimento il suo target di riferimento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Whistle - Il richiamo della morte, recensione: inizia un nuovo potenziale franchise horror?

Dafne Keen si prepara a terrorizzare gli spettatori con il suo ruolo nel film horror

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.