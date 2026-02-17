Warner riprende i colloqui con Paramount sull’offerta di acquisizione Netflix potrebbe rilanciare

Warner Bros. ha ripreso i negoziati con Paramount per un possibile acquisto, dopo settimane di pausa, cercando di rafforzare la propria posizione sul mercato. La mossa arriva in un momento in cui Netflix valuta di rilanciare la propria offerta per ampliare il proprio portafoglio di contenuti. La discussione tra le due grandi aziende si concentra su un accordo che potrebbe cambiare gli equilibri nel settore dell’intrattenimento.

Si riapre la partita per il futuro dell’industria dell’intrattenimento e dell’informazione Usa. Warner Bros. Discovery riprende i colloqui con Paramount Skydance sulla sua offerta di acquisizione, dando all’azienda una settimana di tempo per battere l’offerta della rivale Netflix. Paramount ha tempo quindi fino al 23 febbraio per presentare la sua “offerta migliore e definitiva”. Netflix, con cui c’è un accordo vincolante di cessione firmato a dicembre, ha concesso i sette giorni ma potrebbe a sua volta rilanciare. La scorsa settimana Paramount Skydance aveva rialzato la sua offerta accettando di pagare una maxi-penale da 2,8 miliardi di dollari a Netfilx in caso di rottura dell’intesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

Warner Bros: Paramount rilancia l’offerta, Netflix pronta a reagire. La sfida per l’acquisizione si fa più serrata.Paramount ha deciso di rilanciare l’offerta per acquisire Warner Bros.

Warner Bros respinge l’offerta Paramount: avanti con NetflixWarner Bros Discovery ha respinto l’offerta ostile di Paramount Skydance da oltre 108 miliardi di dollari, ritenendola priva di solide garanzie finanziarie e troppo rischiosa.

