Warner riprende i colloqui con Paramount sull’offerta di acquisizione Netflix potrebbe rilanciare
Warner Bros. ha ripreso i negoziati con Paramount per un possibile acquisto, dopo settimane di pausa, cercando di rafforzare la propria posizione sul mercato. La mossa arriva in un momento in cui Netflix valuta di rilanciare la propria offerta per ampliare il proprio portafoglio di contenuti. La discussione tra le due grandi aziende si concentra su un accordo che potrebbe cambiare gli equilibri nel settore dell’intrattenimento.
Si riapre la partita per il futuro dell’industria dell’intrattenimento e dell’informazione Usa. Warner Bros. Discovery riprende i colloqui con Paramount Skydance sulla sua offerta di acquisizione, dando all’azienda una settimana di tempo per battere l’offerta della rivale Netflix. Paramount ha tempo quindi fino al 23 febbraio per presentare la sua “offerta migliore e definitiva”. Netflix, con cui c’è un accordo vincolante di cessione firmato a dicembre, ha concesso i sette giorni ma potrebbe a sua volta rilanciare. La scorsa settimana Paramount Skydance aveva rialzato la sua offerta accettando di pagare una maxi-penale da 2,8 miliardi di dollari a Netfilx in caso di rottura dell’intesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Warner Bros: Paramount rilancia l’offerta, Netflix pronta a reagire. La sfida per l’acquisizione si fa più serrata.Paramount ha deciso di rilanciare l’offerta per acquisire Warner Bros.
Warner Bros respinge l’offerta Paramount: avanti con NetflixWarner Bros Discovery ha respinto l’offerta ostile di Paramount Skydance da oltre 108 miliardi di dollari, ritenendola priva di solide garanzie finanziarie e troppo rischiosa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Warner riprende i colloqui con Paramount sull’offerta di acquisizione. Netflix potrebbe rilanciareLa sfida per l'acquisizione di Paramount si intensifica: Warner dà 7 giorni di tempo per un'offerta definitiva. Netflix potrebbe rilanciare. ilfattoquotidiano.it
Rallentano i colloqui di acquisizione di ITV da parte di Sky durante la battaglia per Warner Bros DiscoveryInvesting.com -- I colloqui tra Sky, di proprietà di Comcast, e ITV riguardo una potenziale acquisizione da 1,6 miliardi di sterline (2,18 miliardi di dollari) dei canali televisivi e della ... it.investing.com
Durante un'intervista, il produttore Jerry Bruckheimer ha confermato che Warner Bros. sta sviluppando un sequel di #F1 che vedrà il ritorno di Brad Pitt. Il primo film ha incassato $633 milioni nel mondo. facebook