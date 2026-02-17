Vomitavo sangue Dramma per la famosa della tv italiana ricoverata in ospedale

La famosa ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato di aver vomitato sangue durante la notte, un episodio che l’ha portata immediatamente in ospedale. La donna ha spiegato di aver avvertito un forte dolore allo stomaco prima di perdere sangue, costringendola a cercare aiuto in fretta. La sua testimonianza sui social ha attirato l’attenzione di molti, preoccupati per le sue condizioni di salute.

Un malore improvviso, una notte da incubo e la corsa in ospedale. Sono ore delicate per una ex protagonista del Grande Fratello, che nelle ultime ore ha deciso di condividere con i suoi follower un racconto tanto dettagliato quanto scioccante. Tutto è iniziato durante una semplice cena fuori, trasformata nel giro di poche ore in un’esperienza drammatica che l’ha costretta al ricovero. >> “Sulle scarpe di Stasi.”. Garlasco, bomba sul dna: l’annuncio in tv Lo scorso 13 febbraio, la giovane influencer si trovava al ristorante per un menù degustazione. Tra le portate servite, anche un’ ostrica, alimento che – come ha spiegato lei stessa – non rientra affatto tra i suoi gusti abituali.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

