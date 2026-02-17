Volkswagen | tagli da 20% e stabilimenti a rischio l’auto tedesca in crisi sistemica

Volkswagen ha annunciato tagli fino al 20% e la possibilità di chiudere alcuni stabilimenti, a causa della crisi che colpisce il settore auto in Germania. La casa tedesca cerca di ridurre i costi per affrontare le difficoltà del mercato, che negli ultimi mesi ha visto cali nelle vendite e problemi di approvvigionamento. In particolare, alcune fabbriche sono sotto osservazione per eventuali chiusure temporanee o permanenti.

Volkswagen nel Mirino: Tagli Drastici e il Futuro dell’Automotive Tedesco a Rischio. Volkswagen punta a una riduzione dei costi del 20% entro il 2028, una mossa drastica dettata dalla crisi che affligge il settore automobilistico tedesco. La decisione, emersa da un incontro a porte chiuse a Berlino, potrebbe portare alla chiusura di stabilimenti in Germania mentre il gruppo affronta l’aumento dei costi, le difficoltà nel mercato cinese e l’impatto dei dazi statunitensi. Una Crisi Sistemica: Oltre Volkswagen, l’Industria Automobilistica Tedesca Sotto Pressione. La situazione di Volkswagen non è un caso isolato.🔗 Leggi su Ameve.eu Germania, continua crisi dell’automotive: Volkswagen punta a ridurre costi del 20% Volkswagen ha annunciato di voler tagliare i costi del 20% entro il 2028, dopo aver registrato una diminuzione delle vendite nel mercato cinese e aver affrontato maggiori tariffe negli Stati Uniti. In crisi Alexander McQueen, gruppo Kering: ricavi a picco e tagli: “Un terzo dei posti di lavoro a rischio” La crisi colpisce ancora Alexander McQueen, il marchio di moda del gruppo Kering. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’ora dei tagli Volkswagen: pronto un piano per risparmiare il 20%. E intanto torna l’incubo Dieselgate; Cos'è successo oggi sui mercati: dal crollo di Eurogroup L. ai tagli di Volkswagen; Volkswagen vuole ridurre i costi del 20% entro il 2028; Germania, continua crisi dell’automotive: Volkswagen punta a ridurre costi del 20%. Volkswagen, 20.000 addii: il piano di tagli avanza, risparmi da 1,5 miliardi l’annoOltre 20.000 dipendenti Volkswagen hanno firmato l’uscita anticipata: parte il maxi piano per tagliare 35.000 posti entro il 2030 con risparmi da 1,5 miliardi l’anno. Un fiume silenzioso di addii. È ... affaritaliani.it Volkswagen in crisi/ Crollo degli utili del 30%, tagli al personale, ma bonus ai dipendentiVolkswagen nel 2024 registra un calo del 30,6% degli utili. Pronti tagli al personale (35.000 posti entro il 2030) ma dà bonus ai dipendenti. Non è un periodo facile per Volkswagen. Il colosso tedesco ... ilsussidiario.net Il Gruppo Volkswagen taglia il traguardo dei cinque milioni di motori elettrici realizzati a livello globale, un risultato che coinvolge quattro stabi facebook La crisi non fa sconti a nessuno. Nemmeno ai colossi dell’auto. Così, stavolta, tocca anche alla Volkswagen mettere mano ai conti per ridurre le spese e provare ad immaginare un nuovo futuro x.com