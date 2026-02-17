’Vogliamo la luna’ reportage della Rai | Massa investe sulla sua identità

Il Tg2 della Rai ha mostrato come Massa abbia deciso di puntare tutto sulla propria identità, investendo 200 mila euro per promuovere la candidatura a Capitale della Cultura 2028. La scelta nasce dalla volontà di valorizzare le radici storiche e il patrimonio artistico della città, che si prepara a sfidare altre località italiane per ottenere questo riconoscimento.

Il Tg2 della Rai, ieri mattina, ha dedicato un servizio alla candidatura di Massa a capitale della cultura 2028. Un ’viaggio’, quello di Rai 2, attraverso le dieci città selezionate che stavolta ha fatto tappa a Massa con l’inviata Daniela Bisogni. Un breve reportage con immagini molto belle del nostro territorio. E’ stato ricordato lo slogan della candidatura, ’Vogliamo la luna’, con passaggi dalle statue stele alle ’vele’ di marmo in piazza Bad Kissingen, a Marina di Massa, di Pino Castagna, alle opere del Museo Gigi Guadagnucci, a Villa della Rinchiostra, al Palazzo Ducale, dove è stata ricordata Teresa Pamphili, e al Castello Malaspina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Vogliamo la luna’, reportage della Rai: "Massa investe sulla sua identità" L’Agenzia spaziale europea ha il più alto budget della sua storia (e l'Italia andrà sulla Luna) Conferenza stampa Cuesta pre Bologna Parma: «Vogliamo mantenere la nostra identità, Estevez è out. Sulla classifica rispondo così» Dopo aver sciolto le riserve sulla formazione, Carlos Cuesta ha parlato chiaro: “Vogliamo mantenere la nostra identità”. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: ’Vogliamo la luna’, reportage della Rai: Massa investe sulla sua identità; Un reattore nucleare sulla Luna entro il 2030. ’Vogliamo la luna’, reportage della Rai: Massa investe sulla sua identitàE’ stato ricordato lo slogan della candidatura, ’Vogliamo la luna’, con passaggi dalle statue stele alle ’vele’ di marmo in piazza Bad Kissingen, a Marina di Massa, di Pino Castagna, alle opere del ... lanazione.it La NASA sta per mandare esseri umani in orbita attorno alla Luna per la prima volta da più di mezzo secolo. Ma perché vogliamo tornare sulla Luna I motivi sono economici, ma anche scientifici. - facebook.com facebook