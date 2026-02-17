Voci oltre la tempesta 18 cori umbri si mobilitano per la solidarietà

Voci oltre la tempesta, la rassegna corale organizzata dall’Arcum Umbria, ha portato in scena 18 cori umbri per raccogliere fondi destinati alle zone devastate dal ciclone Harry. La manifestazione si svolge da venerdì a domenica, coinvolgendo sei eventi in diverse città della regione, con l’intento di sostenere le comunità colpite. I cori si sono esibiti in piazze e teatri, attirando un pubblico numeroso e generoso.

“Voci oltre la tempesta“ è la rassegna corale di beneficenza promossa dall’ Arcum Umbria che da venerdì a domenica coinvolge 18 cori in sei eventi in varie città della regione con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore delle regioni colpite dal ciclone Harry. "Si tratta di un progetto che mette al centro la forza della musica corale e unisce cultura, partecipazione e solidarietà – dicono con orgoglio gli organizzatori dell’Associazione Regionale dei Cori dell’Umbria – valorizzando il patrimonio corale regionale e il ruolo sociale della musica" “Voci oltre la tempesta“ prende il via venerdì 20 febbraio alle 21 a Fontignano, nella Chiesa di San Leonardo, con la partecipazione del Coro Polifonico di Fontignano e del Coro Santa Maria Assunta di Corciano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

