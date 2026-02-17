Viviano tuona | La morale a Bastoni tenetevela per voi! Poi la stoccata a Chiellini

Viviano ha attaccato duramente chi ha criticato Bastoni dopo l'Inter-Juventus, accusandoli di fare moralismi ingiustificati. L'ex portiere ha preso di mira in particolare chi ha commentato sui social, sottolineando che le accuse sono fuori luogo e prive di rispetto. In una recente diretta, Viviano ha anche rivolto una stoccata a Chiellini, criticando le sue prese di posizione pubbliche.

Inter News 24 Viviano, ex portiere e noto opinionista, si è scagliato contro tutti coloro che hanno fatto la morale a Bastoni dopo Inter-Juve. L’ex portiere Emiliano Viviano è intervenuto con decisione in difesa di Alessandro Bastoni, criticando aspramente la ferocia dei giudizi post-derby. Pur condannando la simulazione del difensore, Viviano ha puntato il dito contro i “moralisti della domenica: LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Gli errori arbitrali ci sono sempre stati e ci saranno sempre. Abbiamo inserito il VAR, ma lo utilizziamo poco. In riferimento a quanto abbiamo visto in questi mesi, quello che è successo in Inter-Juventus è una cacata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Viviano tuona: «La morale a Bastoni tenetevela per voi!». Poi la stoccata a Chiellini Rigore Wirtz, Viviano torna sull’episodio: «La morte del calcio. E su Bastoni dico che…» Emiliano Viviano torna sull'episodio del rigore di Wirtz, definendolo «la morte del calcio». “Gomorra” e “Suburra” a rischio sanzione? Fratelli d’Italia presenta un ddl contro chi “esalta” la mafia. Roberto Saviano tuona: “Censura mascherata da tutela morale”Fratelli d’Italia propone un ddl volto a contrastare l’apologia della criminalità organizzata, con particolare attenzione alla mafia.