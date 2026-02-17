Vivian Lamarque vince il premio Betocchi 2025 | la cerimonia il 19 febbraio a Firenze

Vivian Lamarque ha conquistato il premio Betocchi 2025 durante una cerimonia svoltasi il 19 febbraio a Firenze. La vittoria arriva dopo che la giuria ha valutato attentamente le sue ultime poesie pubblicate, che hanno riscosso grande consenso tra i lettori. La poetessa, nota per il suo stile intenso e personale, si è distinta tra numerosi autori internazionali.

Firenze, 17 febbraio 2026 – È la poetessa Vivian Lamarque la vincitrice della XXIV edizione del premio letterario internazionale Carlo Betocchi – Città di Firenze. Lo ha stabilito la giuria presieduta da Marco Marchi e composta, per l'edizione 2025, da Sauro Albisani, Anna Dolfi, Antonia Ida Fontana, Francesco Gurrieri, Gloria Manghetti e Maria Carla Papini. La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 19 febbraio 2026, alle 17, nella sala Fanfani del Consiglio Regionale della Toscana, a Palazzo del Pegaso in via Cavour, a Firenze. L'incontro sarà aperto dal saluto della presidente Stefania Saccardi e condotto dallo stesso Marchi; previste letture di Anastasia Ciullini e intermezzi musicali dell'arpista Antonella Natangelo.