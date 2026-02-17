Vittorio Sgarbi assolto per la vicenda del dipinto del ' 600 rubato macchina del fango nessun riciclaggio

Vittorio Sgarbi è stato assolto dopo che si è scoperto che il dipinto di Rutilio Manetti esposto a Lucca non era stato trafugato. La vicenda aveva sollevato molte polemiche, con accuse di riciclaggio e tentativi di screditarlo. Le indagini hanno dimostrato che il quadro era legittimamente in possesso del critico d’arte, smontando le accuse che lo avevano coinvolto.

Il giudice dell’udienza preliminare di Reggio Emilia ha assolto Vittorio Sgarbi dall’accusa di riciclaggio per “insufficienza di prove”. Il processo, svolto con rito abbreviato, riguardava un antico quadro, del pittore senese del ‘600 Rutilio Manetti, rubato nel 2013 dal Castello di Buriasco, in provincia di Torino. Un’opera simile, “La cattura di San Pietro”, era stata poi esposta a Lucca nel 2021 e presentato come un inedito di proprietà di Sgarbi. Niente riciclaggio, Vittorio Sgarbi assolto Il quadro rubato di Rutilio Manetti Il ritocco a "La cattura di San Pietro" Le accuse a Vittorio Sgarbi "Macchina del fango contro un innocente" Niente riciclaggio, Vittorio Sgarbi assolto Vittorio Sgarbi, che si trova in gravi condizioni di salute, è stato assolto, dall’accusa di riciclaggio, nel processo con rito abbreviato a Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Vittorio Sgarbi assolto per la vicenda del dipinto del '600 rubato, "macchina del fango, nessun riciclaggio" Dipinto del ’600 rubato . Il giudice: non è riciclaggio. Vittorio Sgarbi assolto Vittorio Sgarbi è stato assolto dopo che il giudice ha stabilito che il furto di un dipinto del XVII secolo non era collegato al riciclaggio. Riciclaggio, Sgarbi assolto. "Macchina del fango contro di lui" Vittorio Sgarbi è stato assolto a Reggio Emilia perché non ha commesso riciclaggio nel caso del quadro di Rutilio Manetti, Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vittorio Sgarbi assolto dall'accusa di riciclaggio per il quadro 'La cattura di San Pietro; Vittorio Sgarbi assolto per il quadro di Rutilio Manetti: era accusato di riciclaggio; Vittorio Sgarbi assolto per il caso del quadro rubato di Manetti; Vittorio Sgarbi è stato assolto per il caso di un quadro esposto a Lucca, che l'accusa riteneva rubato. Vittorio Sgarbi assolto per il caso del quadro rubato di Rutilio ManettiVittorio Sgarbi non è colpevole di riciclaggio in relazione al caso del quadro di Rutilio Manetti, 'La cattura di San Pietro'. È stato infatti assolto a Reggio Emilia, in abbreviato, con la formula de ... rainews.it Vittorio Sgarbi assolto per il quadro di Manetti rubato, i legali: «Una macchina del fango»Assolto. Vittorio Sgarbi non è colpevole di riciclaggio in relazione al caso del quadro di Rutilio Manetti, La cattura di San Pietro. È la decisione presa ieri ... ilmessaggero.it Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio per il caso di un quadro esposto a Lucca, che l’accusa riteneva rubato x.com Vittorio Sgarbi assolto per insufficienza di prove Insufficienza di prove. Vittorio Sgarbi è stato assolto dal reato di ricettazione riguardante la cattura di San Pietro di Rutilio Manetti, un’opera del ‘600 rubata nel castello di Buriasco (Torino) nel 2013 finita nella col facebook