Vittorio Sgarbi viene assolto dopo che l’accusa di riciclaggio legata all’opera di Manetti è caduta, grazie anche al supporto di Hoara Borselli. La vicenda si è conclusa senza condanne, dopo mesi di processi e interrogatori. La decisione della corte ha chiarito che non ci sono prove sufficienti contro il critico d’arte, che aveva sempre negato ogni coinvolgimento. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti appassionati e ha portato alla luce dettagli sulla gestione delle opere d’arte di valore.

Cade l’accusa di riciclaggio per l’opera d’arte: il sostegno di Hoara Borselli La lunga vicenda giudiziaria che ha coinvolto Vittorio. La lunga vicenda giudiziaria che ha coinvolto Vittorio Sgarbi e il dipinto di Rutilio Manetti si è chiusa definitivamente con una sentenza di piena assoluzione. Il giudice per l’udienza preliminare di Reggio Emilia, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, ha stabilito che il critico d’arte non ha commesso alcun reato. La decisione mette un punto fermo su una polemica che per mesi ha occupato le prime pagine dei giornali. Al centro dell’inchiesta si trovava la tela intitolata “La cattura di San Pietro”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Vittorio Sgarbi assolto: il caso del Manetti finisce nel nulla

