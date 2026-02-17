Vittorio Sgarbi assolto | il caso del Manetti finisce nel nulla
Vittorio Sgarbi viene assolto dopo che l’accusa di riciclaggio legata all’opera di Manetti è caduta, grazie anche al supporto di Hoara Borselli. La vicenda si è conclusa senza condanne, dopo mesi di processi e interrogatori. La decisione della corte ha chiarito che non ci sono prove sufficienti contro il critico d’arte, che aveva sempre negato ogni coinvolgimento. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti appassionati e ha portato alla luce dettagli sulla gestione delle opere d’arte di valore.
La lunga vicenda giudiziaria che ha coinvolto Vittorio Sgarbi e il dipinto di Rutilio Manetti si è chiusa definitivamente con una sentenza di piena assoluzione. Il giudice per l'udienza preliminare di Reggio Emilia, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, ha stabilito che il critico d'arte non ha commesso alcun reato. La decisione mette un punto fermo su una polemica che per mesi ha occupato le prime pagine dei giornali. Al centro dell'inchiesta si trovava la tela intitolata "La cattura di San Pietro".
Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio legata alla vendita del quadro di Rutilio Manetti, “La cattura di San Pietro”.
Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio legata al quadro di Rutilio Manetti, “La cattura di San Pietro”, perché gli avvocati hanno denunciato una campagna diffamatoria contro di lui.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
