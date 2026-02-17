Vitruvio l’Europa darà il suo sostegno

Matteo Ricci, eurodeputato, ha visitato ieri mattina la Basilica di Vitruvio in piazza Costa, portando con sé la promessa di sostegno dall’Europa. La visita è avvenuta poco dopo che Ricci ha annunciato un piano per finanziare lavori di restauro e miglioramento degli edifici storici della zona. Il politico ha incontrato alcuni cittadini e ha ascoltato le loro richieste, promettendo di portarle all’attenzione delle istituzioni europee.

L'eurodeputato Matteo Ricci ieri mattina in visita ufficiale alla Basilica di Vitruvio, in piazza Costa. "Una scoperta straordinaria – è stato il suo commento – che porta ancora di più le Marche nel mondo. Dall'Europa ci sarà il massimo sostegno, siamo uniti per un'occasione storica di rilancio per il territorio e per il turismo regionale. I resti della Basilica rappresentano un patrimonio unico, tra cultura e identità. La sfida è valorizzare questo tesoro, ottima l'idea della consigliera regionale Micaela Vitri di una facoltà di architettura a Fano". Possibilità, quest'ultima, non esclusa dal professor Gianluigi Mondaini, direttore del dipartimento Dicea (Dipartimento di Ingegneria civile, edile, architettura) della Politecnica delle Marche che subito dopo il ritrovamento dei resti della Basilica ha confermato come l'ateneo sia aperto "ad ogni possibilità".