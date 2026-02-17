Visita guidata | il Romanico a Verona

La Basilica di San Lorenzo a Verona ha attirato l’attenzione di molti visitatori, perché spesso si pensa che San Zeno rappresenti l’esempio più importante del Romanico in città. Tuttavia, questa chiesa ha una maestosa facciata in pietra e un interno ricco di affreschi che risalgono al Duecento, e merita di essere scoperta. Durante una visita guidata, i partecipanti possono ammirare le sue colonne scolpite e i dettagli architettonici che ne evidenziano la grandezza.

Se come tutti sanno la Basilica di San Zeno è la più grandiosa chiesa romanica di Verona, in pochi sanno che San Lorenzo è la più "grande" chiesa romanica di Verona. La prima esprime al meglio il lessico tipico veronese con la sua facciata a salienti, l'alternanza del tufo e del cotto, il protiro e il rosone. La seconda ha invece un respiro più europeo, poiché mescola insieme elementi desunti dal romanico d'oltralpe francese o tedesco e da quello lombardo.