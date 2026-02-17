Visita guidata alla Certosa di Calci
La Certosa di Calci apre le sue porte ai visitatori, attirando chi desidera scoprire un monastero del Trecento situato nella verdeggiante Val Graziosa, vicino a Pisa. Durante le visite guidate, i partecipanti possono ammirare le sue opere d’arte e scoprire come i monaci vivevano e lavoravano in questo antico complesso. Un’occasione per immergersi nella storia e nella tranquillità di un luogo che ancora oggi conserva il suo fascino originale.
Arte, silenzio e vita monastica alle porte di PisaUn viaggio nel suggestivo complesso certosino fondato nel Trecento, immerso nel verde della Val Graziosa.La Certosa di Calci è un luogo dove le strutture medievali si intrecciano con interventi rinascimentali e scenografici apparati settecenteschi, in un continuo dialogo tra architettura, decorazione e illusioni ottiche. Chiostri silenziosi, corridoi monumentali e ambienti affrescati raccontano secoli di spiritualità e arte.
