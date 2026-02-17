Visita guidata alla Certosa di Calci

La Certosa di Calci apre le sue porte ai visitatori, attirando chi desidera scoprire un monastero del Trecento situato nella verdeggiante Val Graziosa, vicino a Pisa. Durante le visite guidate, i partecipanti possono ammirare le sue opere d’arte e scoprire come i monaci vivevano e lavoravano in questo antico complesso. Un’occasione per immergersi nella storia e nella tranquillità di un luogo che ancora oggi conserva il suo fascino originale.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Arte, silenzio e vita monastica alle porte di PisaUn viaggio nel suggestivo complesso certosino fondato nel Trecento, immerso nel verde della Val Graziosa.La Certosa di Calci è un luogo dove le strutture medievali si intrecciano con interventi rinascimentali e scenografici apparati settecenteschi, in un continuo dialogo tra architettura, decorazione e illusioni ottiche. Chiostri silenziosi, corridoi monumentali e ambienti affrescati raccontano secoli di spiritualità e arte.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Palazzo Reale di Napoli, domani visita tattile e a Villa Pignatelli, venerdì visita guidata alla Sala da PranzoScopri le opportunità di approfondimento culturale e accessibilità offerte dal Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli, con visite tattili, guidate e eventi speciali pensati per tutti, tra storia, arte e cultura alimentare, dal 27 al 29 ottobre.

Anagni, visita guidata alla Cripta di S. Magno e alla CattedraleScopri la ricca storia di Anagni attraverso una visita guidata alla Cripta di S.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.