Visita e degustazione enogastronomica nel vigneto del piccolo borgo di Monte Sasso

Domenica 22 febbraio, per gli amanti delle degustazioni enogastronomiche l'appuntamento è al vigneto di Monte Sasso, piccolo borgo a cinque chilometri da Mercato Saraceno. Nel piccolo borgo rurale, che risale al medioevo, rimangono visibili tratti della cinta muraria del castrum, al cui interno si trova la chiesa di Sant’Andrea Apostolo. Il castello del borgo ospita un’azienda agricola che accoglierà i visitatori per raccontare e far degustare i suoi vini, ottenuti in queste terre austere, originate dalla roccia marnoso arenacea e caratterizzate da un clima pre-appenninico relativamente freddo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Monte Castello di Vibio: il borgo umbro e il teatro più piccolo d'Italia, un gioiello di storia e resilienza culturale.Monte Castello di Vibio, piccolo borgo umbro, si presenta con un tesoro nascosto: il teatro più piccolo d'Italia.

