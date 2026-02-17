Visita a sorpresa | in redazione Nicolás Garnier attore della serie Disney Violetta

Nicolás Garnier, attore e cantante argentino, ha fatto una visita a sorpresa nella nostra redazione, portando con sé un sorriso e condividendo alcuni aneddoti sulla sua esperienza nel Salento. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei collaboratori, che si sono fermati a scambiare due parole e a scattare alcune foto insieme. Garnier si trovava in zona per motivi di lavoro e ha deciso di fare una deviazione per conoscere meglio il nostro ambiente.

Oggi una foto del giorno. diversa e scattata da noi stessi. Abbiamo avuto il piacere di un'insolita visita a sorpresa in redazione, quella dell'attore e cantante argentino Nicolás Garnier, che in questi giorni si trova nel Salento. Eccolo qui con il direttore, Emilio Faivre. Nicolás Garnier è noto soprattutto al pubblico più giovane. Ha raggiunto la fama internazionale grazie al successo globale della serie Disney Channel Violetta. Con il suo carisma e il suo talento versatile, è diventato uno dei volti più riconoscibili della "generazione Disney" latinoamericana dei primi anni 2010. La serie, che, come noto, è stata trampolino di lancio anche per Lodovica Comello, è stata trasmessa anche in Italia a partire dal 2013 Nicolás è nato il 23 aprile 1987 a Rosario, in Argentina.