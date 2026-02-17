Violenza inaccettabile chi aggredisce paghi fino in fondo

Un'aggressione violenta ha coinvolto agenti della Polizia locale durante un controllo su un autobus, lasciandoli feriti e costringendoli a ricevere cure mediche. La vicenda si è verificata ieri pomeriggio in centro città, quando un passeggero ha reagito con violenza all’intervento delle forze dell’ordine.

«Esprimo piena e convinta solidarietà agli agenti della Polizia locale rimasti feriti durante un controllo su un autobus. Un episodio gravissimo, che non può e non deve essere minimizzato: chi aggredisce uomini e donne in divisa deve risponderne davanti alla giustizia senza attenuanti. Purtroppo, non è la prima volta che vediamo gli autori di atti violenti fermati e poi tornare in libertà». Lo dichiara la senatrice della Lega Elena Murelli, commentando l’aggressione avvenuta a Piacenza. «Parliamo di operatori che svolgono il proprio lavoro a tutela dei cittadini, della sicurezza e della legalità.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Soccorso dal 118 aggredisce autista e infermiere: “Ennesima violenza inaccettabile”Durante un intervento notturno ad Amelia, un giovane in forte agitazione ha preso a calci e pugni l’autista e l’infermiere del 118 che cercavano di aiutarlo.

Valditara: “Chi aggredisce un lavoratore della scuola aggredisce lo Stato”. Arresto in flagranza e multe fino a 10mila euro contro le violenzeIl sistema scolastico italiano dà un segnale forte contro le aggressioni ai lavoratori della scuola, introducendo per la prima volta una giornata dedicata a sensibilizzare e denunciare i fenomeni di violenza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.