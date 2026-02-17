Vinicius Junior ha dichiarato su Twitch che Luka Modric è il miglior giocatore e che gli mancano i suoi insegnamenti. Il brasiliano ha raccontato di aver imparato molto dal centrocampista croato, soprattutto durante gli allenamenti e le partite, e ha condiviso un episodio in cui Modric gli ha dato consigli utili in campo.

Nel corso di un lungo colloquio trasmesso su Twitch, Vinicius Junior ha espresso una profonda stima per Luka Modric, evidenziando l’impatto che il croato ha avuto sulla sua crescita sportiva e sul modo di interpretare il gioco. Il dialogo mette in luce una relazione che trascende il campo e che continua a influenzare le scelte e l’atteggiamento di chi è cresciuto non solo come calciatore, ma anche come individuo. Modric è descritto come un simbolo di eleganza e di controllo, una figura che ha guidato con lucidità il centrocampo in tempi gloriosi al Real Madrid e, nella fase successiva, ha continuato a influenzare il modo di pensare del gruppo grazie a una leadership silenziosa ma decisiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Vinicius Jr: «Modric è il migliore, mi mancano i suoi insegnamenti»

