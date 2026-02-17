Villa San Giovanni interrogazione della minoranza sui tempi di ripristino della Biblioteca comunale

A Villa San Giovanni, i consiglieri di minoranza Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco hanno presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sui tempi di ripristino della Biblioteca comunale, chiusa ormai da diversi mesi a causa di lavori ancora non completati. I consiglieri vogliono sapere quando la struttura riaprirà al pubblico e quali sono le cause dei ritardi. La Biblioteca rappresenta un punto di riferimento per molti cittadini, e la sua chiusura prolungata crea disagi in città.

I consiglieri di Forza Italia sollecitano l'amministrazione: "Patrimonio librario a rischio, basta rinvii, in quanto, a distanza di oltre quaranta mesi la situazione non risulterebbe sostanzialmente mutata" "I firmatari- esponenti del gruppo di Forza Italia- ricordano come già il 9 dicembre 2022 fosse stata presentata un'analoga interrogazione in merito alla tutela e alla corretta conservazione del patrimonio librario comunale. A quell'atto era seguita una risposta del sindaco, l'11 gennaio 2023, giudicata però insoddisfacente dalla minoranza". A distanza di oltre quaranta mesi, sottolineano i consiglieri, la situazione non risulterebbe sostanzialmente mutata e la Biblioteca comunale continuerebbe a non essere pienamente operativa.