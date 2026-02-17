Vigili del fuoco e Polizia salvano un cigno intrappolato in un lago ghiacciato | il video del salvataggio
Un cigno rimasto intrappolato nel ghiaccio di un lago a Rye, nello Stato di New York, ha spinto i soccorritori a intervenire. I Vigili del fuoco e la Polizia hanno raggiunto il luogo e hanno fatto di tutto per liberarlo, temendo che il freddo potesse mettere a rischio la sua vita. Un video mostra il momento in cui gli operatori rompono il ghiaccio e tirano fuori l’animale, che ora si trova in un centro di recupero.
VIDEO Cervo intrappolato nel lago ghiacciato, soccorso dai Vigili del fuoco
Oggi i Vigili del fuoco di Tarvisio sono intervenuti al lago di Cave del Predil per soccorrere un giovane cervo rimasto intrappolato nel ghiaccio.
Cane intrappolato in un cunicolo tra fango e detriti: il video del salvataggio dei Vigili del Fuoco
Un cane rimasto intrappolato in una tubazione piena di fango e detriti a Sesto Fiorentino ha passato ore in quella conduttura prima di essere liberato dai Vigili del Fuoco.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
