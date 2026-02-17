Vietiamo la carne di cavallo | cosa prevede la proposta di legge e cosa succederebbe agli animali

Il governo ha presentato una proposta di legge che vieta la macellazione e il consumo di carne di cavallo, per proteggere gli animali considerati come animali domestici, come cani e gatti. La misura mira a qualificare cavalli e asini come animali da compagnia, impedendo loro di essere utilizzati come alimenti. Se la legge passerà, i proprietari di cavalli dovranno cambiare le loro abitudini e trovare nuove modalità di cura e tutela per gli animali.